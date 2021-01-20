После неудачных инъекций филлерами губы женщины стали похожи на гигантские бобы

Однако спустя всего час ее рот раздулся втрое по сравнению с обычным размером и стал напоминать по форме гигантские желейные бобы. «Когда мне сделали губы, я знала, что опухоль должна пройти через день или два, но уже тогда меня беспокоили комочки и чрезмерная болезненность», – призналась Луиза, добавив, что дальше стало только хуже, губы будто обвисли – на них было неприятно смотреть. Женщина связалась с косметологом, к которому ходила на процедуру, но та ее просто заблокировала. Тогда британке пришлось обратиться к другому врачу, чтобы исправить ситуацию. Специалист сказала ей активно массировать губы и прийти на лечение спустя несколько месяцев. «Косметолог объяснила, что мои губы болят из-за того, что большое количество филлера ввели слишком глубоко», — пояснила Смит и порекомендовала девушкам тщательнее выбирать врачей, к которым обращаются за изменением внешности.

Фото: pixabay

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