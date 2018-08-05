logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Девушка на фото, лет 28»: пляжные снимки 46-летней Елены Кориковой удивили подписчиков

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Елены Кориковой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса Елена Корикова выглядит намного моложе своих лет.

Поклонники Елены Кориковой уверены: их любимица знает секрет вечной молодости. На фотографиях, которые звезда публикует в Instagram, она выглядит юной и беззаботной. Недавние снимки с пляжа — не исключение.

«Елена, Вы не меняетесь. Все такая же красавица! А в жизни еще краше», «Великолепно выглядите», «Самая красивая», «Классное фото! Девушка на фото, лет 28, такая милая», «Такая милая красивая девочка», «Это фото 2018 г? Леночка, вы кушаете молодильные яблочки?», — обсуждают подписчики.

На возможные комментарии хейтеров Корикова ответила: «Хочу обратиться к тем, кого больше интересует пообсуждать, как я выгляжу, старые я фото выставила, или новые... Так вот это не ко мне в подписчики, а к желтой прессе».

Елена трепетно относится к своей частной жизни и предпочитает не вступать в лишние диалоги.

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Как девочка! Юлия Высоцкая показала миниатюрный тыл в прозрачных шортах
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии