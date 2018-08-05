«Девушка на фото, лет 28»: пляжные снимки 46-летней Елены Кориковой удивили подписчиков

Поклонники Елены Кориковой уверены: их любимица знает секрет вечной молодости. На фотографиях, которые звезда публикует в Instagram, она выглядит юной и беззаботной. Недавние снимки с пляжа — не исключение.
«Елена, Вы не меняетесь. Все такая же красавица! А в жизни еще краше», «Великолепно выглядите», «Самая красивая», «Классное фото! Девушка на фото, лет 28, такая милая», «Такая милая красивая девочка», «Это фото 2018 г? Леночка, вы кушаете молодильные яблочки?», — обсуждают подписчики.
На возможные комментарии хейтеров Корикова ответила: «Хочу обратиться к тем, кого больше интересует пообсуждать, как я выгляжу, старые я фото выставила, или новые... Так вот это не ко мне в подписчики, а к желтой прессе».
Елена трепетно относится к своей частной жизни и предпочитает не вступать в лишние диалоги.
Фото и видео: instagram