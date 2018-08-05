«Девушка на фото, лет 28»: пляжные снимки 46-летней Елены Кориковой удивили подписчиков

«Елена, Вы не меняетесь. Все такая же красавица! А в жизни еще краше», «Великолепно выглядите», «Самая красивая», «Классное фото! Девушка на фото, лет 28, такая милая», «Такая милая красивая девочка», «Это фото 2018 г? Леночка, вы кушаете молодильные яблочки?», — обсуждают подписчики.

На возможные комментарии хейтеров Корикова ответила: «Хочу обратиться к тем, кого больше интересует пообсуждать, как я выгляжу, старые я фото выставила, или новые... Так вот это не ко мне в подписчики, а к желтой прессе».