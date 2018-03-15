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«Ложью уличенная в грехах»: Елена Корикова подает в суд на клеветников

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Фото из Instagram Елены Кориковой
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45-летняя Елена Корикова заявила, что тем, кто обвинил ее в алкогольной зависимости, придется отвечать за свои слова в суде.

За последние несколько месяцев интернет-пользователи не раз писали актрисе Елене Кориковой в ее Instagram, что она явно страдает от алкогольной зависимости. Якобы это заметно по изменениям в ее внешности. Вчера терпение Елены все-таки лопнуло и она эмоционально ответила обидчикам.

«Многие из Вас обращались ко мне с вопросом, когда же я отвечу на неоднократные оскорбительные публикации о том, что я якобы страдаю алкоголизмом и т.д. Признаюсь, я долго терпела: вероятно в силу моего воспитания или природного терпения, мне не хотелось конфликта. Однако любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать», — заявила Корикова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Пока неизвестно, кто именно будет привлечен к ответственности за сказанное, но Елена настроена решительно. Не так давно она вновь процитировала стихотворение, написанное ее мамой: «Ветреная, нежная, влюбленная, ложью уличенная в грехах. Средь зимы Венерой обнаженною, ты стоишь с улыбкой на губах». Поклонники заподозрили, что Елена намекнула на свой новый роман, но актриса никак не прокомментировала эти слухи.

Фото: Instagram, Global Look Press

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