«Ложью уличенная в грехах»: Елена Корикова подает в суд на клеветников

«Многие из Вас обращались ко мне с вопросом, когда же я отвечу на неоднократные оскорбительные публикации о том, что я якобы страдаю алкоголизмом и т.д. Признаюсь, я долго терпела: вероятно в силу моего воспитания или природного терпения, мне не хотелось конфликта. Однако любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать», — заявила Корикова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Пока неизвестно, кто именно будет привлечен к ответственности за сказанное, но Елена настроена решительно. Не так давно она вновь процитировала стихотворение, написанное ее мамой: «Ветреная, нежная, влюбленная, ложью уличенная в грехах. Средь зимы Венерой обнаженною, ты стоишь с улыбкой на губах». Поклонники заподозрили, что Елена намекнула на свой новый роман, но актриса никак не прокомментировала эти слухи.

Фото: Instagram, Global Look Press