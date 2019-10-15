Девушка полгода спала в парике, чтобы скрыть от парня, что она лысеет
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, девушка начала терять волосы, когда была еще малышкой, и к трем годам ее очаги алопеции покрывали уже большую часть скальпа. Эбби говорит: «Я не помню, чтобы мои волосы выпали. В каком-то смысле мне повезло, что я потеряла их в таком раннем возрасте, потому что не понимала, что происходит, и мне было все равно. Мои родители изначально были обеспокоены тем, что выпадение волос связано с другими проблемами со здоровьем, поэтому они отвели меня к врачам и попробовали несколько различных способов лечения. Но как только они поняли, что моей жизни ничто не угрожает, они стали относиться к этой проблеме проще».
В 7 лет у девочки появился первый парик, и вскоре она отказалась выходить из дома без него. К 10 годам она начала относиться к нему, как к своим настоящим волосам. «Я никогда не меняла прически и не красила волосы, если не могла правдоподобно объяснить людям эти действия. Я была слишком напугана, как отреагируют люди, если узнают о моей проблеме». Девушка признается, что до 18 лет никогда не каталась на американских горках, потому что боялась, что парик слетит, по этой же причине она бросила плавание.
Фото: Instagram
«В 18 лет я уехала учиться в университет. И это стало поворотным моментов, потому что это был мой шанс начать все сначала с людьми, которые меня не знали. Я сразу рассказала об алопеции соседкам по комнате, но мне потребовалось несколько месяцев, чтобы поделиться этой информацией с другими», – признается Эбби.
Через год после начала учебы у девушки появился парень, и она спала в парике первые полгода их отношений, чтобы скрыть тот факт, что она лысеет, потомц что не знала, как он на это отреагирует. «Я держала эту информацию в секрете, надевая каждый день один и тот же парик ежедневно, и спала в нем, если ночевала у парня! В конце концов мне все это надоело, и я написала о том, что у меня алопеция на Facebook – и мой парень узнал об этом одновременно со всеми», – добавляет она.
Эбби призналась, что ей надоело скрываться от мира, но она очень боялась, что ее парня отпугнет ее лысый череп. Но все оказалось совсем не так, как она ожидала: молодой человек увидел ее фотографию без парика и его это не отпугнуло. Девушка была очень удивлена, что многим было абсолютно все равно, есть у нее волосы или нет: «Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о волосах», — пишет теперь она в социальных сетях, где поддерживает тех, кто столкнулся с похожим диагнозом.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!