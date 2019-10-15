Девушка полгода спала в парике, чтобы скрыть от парня, что она лысеет

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, девушка начала терять волосы, когда была еще малышкой, и к трем годам ее очаги алопеции покрывали уже большую часть скальпа. Эбби говорит: «Я не помню, чтобы мои волосы выпали. В каком-то смысле мне повезло, что я потеряла их в таком раннем возрасте, потому что не понимала, что происходит, и мне было все равно. Мои родители изначально были обеспокоены тем, что выпадение волос связано с другими проблемами со здоровьем, поэтому они отвели меня к врачам и попробовали несколько различных способов лечения. Но как только они поняли, что моей жизни ничто не угрожает, они стали относиться к этой проблеме проще».

В 7 лет у девочки появился первый парик, и вскоре она отказалась выходить из дома без него. К 10 годам она начала относиться к нему, как к своим настоящим волосам. «Я никогда не меняла прически и не красила волосы, если не могла правдоподобно объяснить людям эти действия. Я была слишком напугана, как отреагируют люди, если узнают о моей проблеме». Девушка признается, что до 18 лет никогда не каталась на американских горках, потому что боялась, что парик слетит, по этой же причине она бросила плавание.