Девушка-«белый дракон» сделала татуировку на губе, чтобы спрятать за ней шрам
Фото: Instagram ambs_luke09
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, Эмбер Люк, известная в Сети как белый дракон с голубыми глазами, придумала неожиданное место для новой татуировки, а заодно и скрыла свой за ней свой шрам, который остался от старого пирсинга, который она больше не носит. 25-летняя девушка, у которой больше 600 различных перманентных рисунков на лице и теле, решила добавить к ним еще одну татуировку – на сей раз на губе.
Она выбрала очень простой дизайн в виде темной вертикальной линии, проходящей ровно по центру нижней губы. По словам Эмбер, фейс-арт очень трудно делать – процедура очень неприятная, она оценила свои ощущения на 10 из 10-ти по шкале боли. Ситуация усугубилась еще и тем, что из-за старого пирсинга у нее на губе осталась не заживающая до конца рана. Девушка, в целом привыкшая к болезненным ощущениям, которые она испытывала при нанесении на тело татуировок, призналась, что эта процедура заставила ее вздрогнуть. Это тем более удивительно, что она прошла через крайне опасное окрашивание белков глаз в синий цвет. Однако несмотря на все неприятности Эмбер осталась крайне довольна полученным результатом.
В своем микроблоге в соцсети Instagram она написала: «Последние три года я носила пирсинг на нижней губы. Из-за этого у меня остался шрам, который периодически начинал воспаляться и нарывать. Потому я решила избавиться от украшения и спрятать его за татуировкой. Мне кажется, получилось просто великолепно». Ее пост набрал больше 2000 лайков, многие поклонники девушки оценили ее задумку, заявив, что она очень креативная. Они сказали: «Вот почему я люблю татуировки», «Почему-то татуировки считаются тем, что разрушает и портит кожу, однако посмотрите! Они могут превратить шрам в красивый шедевр, который к тому же еще и приносит радость», «Эта татуировка выглядит просто отлично», «Такие идеальные губы – моя мечта».
Кстати, Люк не так давно похвасталась гигантскими тоннелями в ушах, о которых она долгое время мечтала. А в ближайшее время она отправится к пластическому хирургу, чтобы повторно увеличить грудь с размера С до размера D.
Фото: Instagram ambs_luke09
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!