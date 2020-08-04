Девушка-«белый дракон» сделала татуировку на губе, чтобы спрятать за ней шрам

Как передает британский онлайн-портал Daily Star, Эмбер Люк, известная в Сети как белый дракон с голубыми глазами, придумала неожиданное место для новой татуировки, а заодно и скрыла свой за ней свой шрам, который остался от старого пирсинга, который она больше не носит. 25-летняя девушка, у которой больше 600 различных перманентных рисунков на лице и теле, решила добавить к ним еще одну татуировку – на сей раз на губе.

Она выбрала очень простой дизайн в виде темной вертикальной линии, проходящей ровно по центру нижней губы. По словам Эмбер, фейс-арт очень трудно делать – процедура очень неприятная, она оценила свои ощущения на 10 из 10-ти по шкале боли. Ситуация усугубилась еще и тем, что из-за старого пирсинга у нее на губе осталась не заживающая до конца рана. Девушка, в целом привыкшая к болезненным ощущениям, которые она испытывала при нанесении на тело татуировок, призналась, что эта процедура заставила ее вздрогнуть. Это тем более удивительно, что она прошла через крайне опасное окрашивание белков глаз в синий цвет. Однако несмотря на все неприятности Эмбер осталась крайне довольна полученным результатом.