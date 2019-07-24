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Девушка 2 года не пользуется шампунем и заявляет, что ее волосы никогда не были такими здоровыми

24-летняя Ирис Хейккинен уже 2 года практикует метод мытья головы «No poo» и уверяет, что именно благодаря ему ее волосы стали как никогда густыми и блестящими.

Студентка из Финляндии поделилась с британским онлайн-порталом Daily Mail, что отказалась от использования шампуня и кондиционера, потому что именно они стали причиной постоянного многолетнего зуда кожи головы. «Раньше я мыла волосы каждые несколько дней, – объясняет она, – и обнаружила, что они практически всегда слишком чистые. В результате мой скальп стал сухим и зудел».

Это заставило Ирис начать искать альтернативные методы очищения волос – без шампуня и кондиционера. В сентябре 2017 года она наткнулась на несколько групп в социальной сети Facebook, в которых люди обменивались советами на эту тему. Многие из них рекомендовали популярный среди wellness-блогеров метод «No Poo». Его суть заключается в отказе от традиционных косметических средств, потому что в них слишком много химикатов, не лучшим образом сказывающихся на состоянии волос и кожи головы, и использовать вместо них яблочный уксус, пищевую соду или обычную воду.

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facebook Iiris Linnea

Этот метод так понравился девушке, что она радостно выкинула свои шампунь и кондиционер. Первое время Ирис, следуя рекомендациям более опытных товарищей, использовала при мытье волос пищевую соду для поглощения кожного сала и уксус в качестве кондиционера, но кожа головы, хоть и меньше, но все же продолжала чесаться. Тогда девушка приняла решение полностью отказаться и от этих продуктов и обходиться лишь водой.

«Несколько недель волосы выглядели жирными, – призналась она. – Но примерно в это же время я оказалась в больнице, мне предстояла операция, потому в любом случае мне некогда было думать о том, насколько они чистые. А к тому времени, как я поправилась, волосы стали выглядеть нормально. Теперь, когда люди встречают меня, они даже не догадываются, что я не пользуюсь шампунем. Когда я им об этом говорю, они всегда удивляются».

Теперь Ирис моет волосы исключительно водой всякий раз, как принимает душ, и очень редко использует немного кокосового масла или порошка листьев ниима (трава, используемая в индийской медицине) для дополнительного кондиционирования.

За 2 года, которые прошли со времени отказа от шампуня и кондиционера, девушка заметила, что ее волосы стали гораздо более густыми и волнистыми, а их цвет слегка изменился, став светлее.

Девушка признает, что ее случай непоказателен, так как у каждого человека свой ритм и образ жизни, и тем, кто активно тренируется в спортзале, одной воды, возможно, будет недостаточно, чтобы вымыть волосы, но она отмечает, что ее жизнь стала гораздо проще, так как больше не надо беспокоиться о том, что в поездки надо брать с собой тяжелые бутылки с шампунями и кондиционерами.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: facebook Iiris Linnea

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