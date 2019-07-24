Девушка 2 года не пользуется шампунем и заявляет, что ее волосы никогда не были такими здоровыми

Теперь Ирис моет волосы исключительно водой всякий раз, как принимает душ, и очень редко использует немного кокосового масла или порошка листьев ниима (трава, используемая в индийской медицине) для дополнительного кондиционирования.

За 2 года, которые прошли со времени отказа от шампуня и кондиционера, девушка заметила, что ее волосы стали гораздо более густыми и волнистыми, а их цвет слегка изменился, став светлее.

Девушка признает, что ее случай непоказателен, так как у каждого человека свой ритм и образ жизни, и тем, кто активно тренируется в спортзале, одной воды, возможно, будет недостаточно, чтобы вымыть волосы, но она отмечает, что ее жизнь стала гораздо проще, так как больше не надо беспокоиться о том, что в поездки надо брать с собой тяжелые бутылки с шампунями и кондиционерами.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: facebook Iiris Linnea

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