В лучших традициях Голливуда: Бузова, Анохина и Галич украсили черно-белые обложки глянца

Кроме откровенных историй героинь с обложки и других звезд, в журнале можно будет найти мнения психологов и юристов, советы тем, кто стал жертвами кибербуллинга, а также взгляд «с другой стороны баррикад».

Как отмечает Ольга Бузова, любовь – главное оружие против ненависти: «С хейтом можно бороться только любовью. Постарайтесь в своем сердце не сеять негатив». В свою очередь, Ида Галич уверена, что хейтеры очень несчастные люди, которых нужно жалеть. А Айза Анохина считает, что реакция жертвы кибербуллинга на травлю только провоцирует хейтеров: «Когда ты реагируешь на хейт, он только увеличивается. Человек начинает общаться с тобой именно таким образом, зная, что ты даешь обратную связь».