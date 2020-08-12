В лучших традициях Голливуда: Бузова, Анохина и Галич украсили черно-белые обложки глянца
Фото: Пресс-служба
Сентябрьский номер российской версии журнала Cosmopolitan посвящен кибербуллингу или травле в Сети. Личными историями столкновения с хейтом с читателями журнала поделятся Ольга Бузова, Айза Анохина и Ида Галич, не понаслышке знающие, что такое кибербуллинг и хейт в интернете. Стильные черно-белые снимки героинь, выполненные в лучших традициях Голливуда, украсили обложку digital-спецпроекта издания.
Фото: Пресс-служба
Кроме откровенных историй героинь с обложки и других звезд, в журнале можно будет найти мнения психологов и юристов, советы тем, кто стал жертвами кибербуллинга, а также взгляд «с другой стороны баррикад».
Как отмечает Ольга Бузова, любовь – главное оружие против ненависти: «С хейтом можно бороться только любовью. Постарайтесь в своем сердце не сеять негатив». В свою очередь, Ида Галич уверена, что хейтеры очень несчастные люди, которых нужно жалеть. А Айза Анохина считает, что реакция жертвы кибербуллинга на травлю только провоцирует хейтеров: «Когда ты реагируешь на хейт, он только увеличивается. Человек начинает общаться с тобой именно таким образом, зная, что ты даешь обратную связь».
Фото: Пресс-служба, Instagram/@buzova86, @aizalovesam, @galichida
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