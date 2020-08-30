«Давно хотела сделать это»: лишившаяся рук Маргарита Грачева решилась на фотосессию без протеза

— добавила Маргарита Грачева. Пользователи действительно поддержали девушку в ее смелом шаге. Многие отметили, что ее поступок отучает от привычки вешать на окружающих ярлыки. Также фоловеры усыпали девушку комплиментами, отметив ее красоту и неземной образ.

Возможно, девушке придали уверенности ее текущие отношения. Этим летом Маргарита Грачева рассказала о своем романе и сообщила, что в сентябре собирается выйти замуж.