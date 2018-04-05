«Cвобода во всем»: Анастасия Волочкова топлес загорает на пляже

НовостиАктуальныеЗдоровьеЗнаменитостиКрасотаЛюбовь и сексМодаОтдых и досугОтношенияКрасотаСегодня в 22:58«Cвобода во всем»: Анастасия Волочкова топлес загорает на пляжеКомментарии42-летняя Анастасия Волочкова поделилась новой откровенной фотографией.«Какое счастье-созерцать красоту! А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь? Когда никого, кроме любимых нет рядом. И когда есть свобода во всем. Не многим это дано..», — написала балерина. Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 5 Апр 2018 в 4:22 PDT Фото: instagramТегиАнастасия ВолочковаПопулярноеGroupОбсуждаемое«Как будто маленькие ангелы попрощались»: Екатерина Андреева рассказала о мистике в эфире программы «Время»Обои для рабочего стола от Passion.ru: апрель 2018СМИ обсуждают изменившуюся Ирину Розанову: «Не узнать после ботокса»Виктория Боня случайно показала сосок в ЛондонеЛюбовь Успенскую сняли с рейса из-за скандала со стюардессойСамые провокационные и откровенные роли Ксении РаппопортSearchВыбор редакцииТест: какую бьюти-процедуру вам стоит сделать этой весной5 самых популярных диагностических процедур в гинекологии15 самых нелепых законов мира, которые вас удивятЧайная пауза: 3 диетических десерта для тех, кто следит за фигуройВидео дняЗвездная эволюция: как с годами менялись внешность и стиль Екатерины СтриженовойГороскоп