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«Ущербные и недолюбленные»: Волочкова дала отпор хейтерам

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Фото из Instagram Анастасии Волочковой
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42-летняя Анастасия Волочкова написала очень эмоциональный пост, посвященный ее недоброжелателям.

Анастасия Волочкова обычно с умилением относится к хейтерам, которые не устают писать ей неприятные комментарии в Instagram. Но на днях терпение балерины лопнуло: она внимательно просмотрела профили подписчиц, которые чаще всего отмечаются у нее в микроблоге, составила коллаж из скринов их аккаунтов и написала большой пост на тему своего к ним отношения.

«Дорогие мои известные и публичные люди! Посмотрите, кто нам пишет гадости! Недолюбленные бабы с нулями в кубе! Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над из ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым! Посылайте их и живите счастливо! Ваша я. А мне простите мою любовь. Давайте больше огня в ленту! Мы хоть с Мишей поугораем! А то скучно без вас...» — высказалась Анастасия.

Огонь?😉 А вы говорите..😂 Кто меня фотографирует.. Это он. Это он. Сибирский русский почтальон.😂👍🏼🌺❤️ А вы как отметили? С любимыми?❤️🐒 Напишите нам с закрытых аккаунтов!😂 Хоть поржем!😂😂 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #творчество #я #танец #музыка #зима #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #beautiful #enjoy #instagood #me #love #look #followme #тепло #мы #я

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Напомним, несколько месяцев назад Волочкова закрутила роман с простым программистом Михаилом Лагиным, и недоброжелатели тут же раскопали множество фактов из его прошлого. С тех пор Анастасия постоянно выкладывает фото с возлюбленным и доказывает, что ей не важно финансовое состояние бойфренда: она уверена в его чувствах.

Фото: Instagram

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