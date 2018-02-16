«Ущербные и недолюбленные»: Волочкова дала отпор хейтерам

Анастасия Волочкова обычно с умилением относится к хейтерам, которые не устают писать ей неприятные комментарии в Instagram. Но на днях терпение балерины лопнуло: она внимательно просмотрела профили подписчиц, которые чаще всего отмечаются у нее в микроблоге, составила коллаж из скринов их аккаунтов и написала большой пост на тему своего к ним отношения.

«Дорогие мои известные и публичные люди! Посмотрите, кто нам пишет гадости! Недолюбленные бабы с нулями в кубе! Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над из ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым! Посылайте их и живите счастливо! Ваша я. А мне простите мою любовь. Давайте больше огня в ленту! Мы хоть с Мишей поугораем! А то скучно без вас...» — высказалась Анастасия.