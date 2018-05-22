Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую

Не так давно ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова объявила о скорой свадьбе. Перед торжеством звезда решила привести себя в порядок и записалась на курс омолаживающих процедур. Похоже, они дали первый эффект.

Сегодня Роза опубликовала фото, которое вызвало у подписчиков ее блога массу вопросов.