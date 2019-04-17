«Новый цвет и абсолютно новая челка»: Анфиса Чехова похвасталась стройной фигурой и весенним образом

Однако не всем понравились изменения: «Оооо неееет! Верните все обратно!!! Простит и старит», «Цвет волос огонь, а вот челка не очень», «Вы в любом образе красотка! Но мне больше без челки нравилось. Хотя, ведь главное, чтоб нравилось Вам», «Нет Анфиса..не нужна вам челка!Сливаетесь с массой девчушек простушек».

А как новый образ Анфисы вам?