«Новый цвет и абсолютно новая челка»: Анфиса Чехова похвасталась стройной фигурой и весенним образом

Анфиса Чехова сменила прическу. Фотографией обновленной себя она поделилась с подписчиками своего блога.
«Весна — неизбежность перемен! Мы тут с моей богиней Стрижки и Колористики поколдовали над моей головой! И теперь у меня не только новый цвет, но и абсолютно новая челка. Последний раз я стригла челку лет в 23. Но, как говорится, новое — это хорошо забытое старое», — прокомментировала она.
Подписчики отмечают, что звезда заметно похорошела и постройнела: «Цвет волос классный. Вам идет с челкой», «Челка очень Вас молодит, отлично выглядите», «Теперь и выглядите на 23», «Ощущение что Вы опять схуднули, причем сильно».
Однако не всем понравились изменения: «Оооо неееет! Верните все обратно!!! Простит и старит», «Цвет волос огонь, а вот челка не очень», «Вы в любом образе красотка! Но мне больше без челки нравилось. Хотя, ведь главное, чтоб нравилось Вам», «Нет Анфиса..не нужна вам челка!Сливаетесь с массой девчушек простушек».
А как новый образ Анфисы вам?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram