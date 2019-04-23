«Большой нос — признак большой индивидуальности»: Лиза Пескова не стесняется фамильных черт

21-летняя Лиза Пескова нередко сталкивается с негативными комментариями в свой адрес. Виной тому часто становится ее привычка открыто выражать свои мысли, кого-то не устраивает ее место жительства, кого-то — происхождение, кого-то внешность. Последним Лиза решила ответить в новом посте.

«Большой нос — признак большой индивидуальности», — написала она под фотографией с папой.