«Большой нос — признак большой индивидуальности»: Лиза Пескова не стесняется фамильных черт

21-летняя Лиза Пескова нередко сталкивается с негативными комментариями в свой адрес. Виной тому часто становится ее привычка открыто выражать свои мысли, кого-то не устраивает ее место жительства, кого-то — происхождение, кого-то внешность. Последним Лиза решила ответить в новом посте.
«Большой нос — признак большой индивидуальности», — написала она под фотографией с папой.
Отец Лизы — пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он гордится своей самостоятельной дочерью, поощряет ее попытки независимой жизни в Европе.
«Я не делаю больших покупок. Никто из моих знакомых не делает. В Европе у людей нашего возраста считается неприличным, чтобы за тебя платили родители, или еще кто-то. А сами мы еще заработать на что-то крупное не успели», — объясняла она свою позицию в разговоре с редактором Tatler.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram