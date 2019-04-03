«Больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок»: Лариса Гузеева легла под капельницу ради красоты

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева не скрывает, что долгое время борется с лишним весом. Звезда пробовала разные способы, и теперь уверена: работать над собой нужно только под руководством профессионалов.

«Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок! 10кг сбрасываешь — 20 набираешь со скоростью света. Мгновенный эффект на голоде — это вообще зло», — написала она.