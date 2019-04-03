«Больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок»: Лариса Гузеева легла под капельницу ради красоты

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева не скрывает, что долгое время борется с лишним весом. Звезда пробовала разные способы, и теперь уверена: работать над собой нужно только под руководством профессионалов.
«Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок! 10кг сбрасываешь — 20 набираешь со скоростью света. Мгновенный эффект на голоде — это вообще зло», — написала она.
Лариса поблагодарила врачей, у которых наконец оказалась в руках, за правильный настрой.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram