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Поклонники Юлии Барановской жестко раскритиковали располневшую Ларису Гузееву

58-летнюю Ларису Гузееву раскритиковали за лишний вес и неуместный наряд.

Сегодня, 21 мая, звезды собрались на дне рождения Аллы Вербер.

«С моей любимой Ларисой Гузеевой на дне рождения потрясающей Аллы Константиновны», — поделилась Юлия Барановская.

«Красивые и успешные!», «Ну Лариса, вот взгляд у нее даже такой пронзительный, прям огонь огоньский», «Лорушка, красавица... и ты, Юлечек, тоже», «Ларисе тут не дашь больше 35. Обожаю ее», «Красавицы, прекрасно выглядите!! Очень свежо», — комментируют подписчики, но не все они остались довольны увиденным.

«Лариса поправилась?», «Какая она полненькая», «Гузеева попрпвилась здорово», «Не сказать что Гузеева при параде», «Гузеева , как на экзамен оделась...», — критикуют фолловеры 58-летнюю телеведущую.

Фото: instagram

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