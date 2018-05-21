Поклонники Юлии Барановской жестко раскритиковали располневшую Ларису Гузееву

«Красивые и успешные!», «Ну Лариса, вот взгляд у нее даже такой пронзительный, прям огонь огоньский», «Лорушка, красавица... и ты, Юлечек, тоже», «Ларисе тут не дашь больше 35. Обожаю ее», «Красавицы, прекрасно выглядите!! Очень свежо», — комментируют подписчики, но не все они остались довольны увиденным.

«Лариса поправилась?», «Какая она полненькая», «Гузеева попрпвилась здорово», «Не сказать что Гузеева при параде», «Гузеева , как на экзамен оделась...», — критикуют фолловеры 58-летнюю телеведущую.

Фото: instagram