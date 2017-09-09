37-летняя Виктория Боня сменила имидж

Когда после расставания с отцом своей дочери бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня стала блондинкой, ее поклонники восприняли изменения в ее облике в штыки. Они требовали, чтобы любимица вернулась в натуральный цвет, думая что от природы у Виктории красивые каштаново-русые волосы. Блонд удешевляет и простит образ, жаловались они.

Наконец, Боне наскучили эксперименты с черными отросшими корнями, розовыми красителями — и она обратилась к профессионалам, чтобы вернуть «свой цвет». Результат удивил.