Блогер выложила фото, демонстрирующее растяжки и лишний вес, и вызвала восхищение в Сети

28-летняя Кейт Райтер, бывший фитнес-тренер, а ныне бодитпозитивный блогер, получила широкое одобрение общественности за свою последнюю публикацию в бикини. На фото девушка стоит в раздельном купальнике так, чтобы были видны все ее несовершенства: лишний вес, растяжки на животе и бедрах, складочки. Цель, с которой девушка выложила снимок в свой блог в социальной сети Instagram, – объяснить пользователям, что любой тип телосложения нормален и что пора избавляться от неуверенности в себе, если на вашей попе есть целлюлит и другие псевдонедостатки.
Фотография собрала сотни комментариев, в том числе и от коллег по цеху, в которых ее благодарили за пропаганду бодипозитива и принятие себя.
«Пора нормализовать наши тела, – написала девушка под снимком. – Целлюлит, растяжки, дряблые руки, плоская попа, неровная кожа и еще что бы то ни было – давайте еще раз подумаем, почему нам они кажутся постыдными. Какова реальная причина, почему мы их «ненавидим» и почему мы настолько неуверены в себе, чтобы не стесняться их? Давайте будем реалистами, мы не родились, ненавидя эти части нашего тела, так что же изменилось? Называйте меня сумасшедшей, но я хочу сказать вам, что вам не нужен пресс, чтобы наслаждаться летом, вам не нужно голодать, чтобы не лишиться возможности носить бикини, и никто не заслуживает того, чтобы чувствовать, что он недостоин внимания».
Кейт также заявила, что больше не будет прятать свое красивое тело, потому что ей нравится видеть настоящих женщин с их недостатками, ведь они тоже очень красивы.
Одна из подписчиц в ответ на пламенное послание Райтер призналась, что благодаря ей смогла надеть короткий топ, «которого обычно избегала любой ценой». А другая выразила благодарность: «Ваши посты – это то, что мне нужно каждый день. Вы так вдохновляете, а в наше время очень трудно быть девушкой. Я вас очень люблю, продолжайте в том же духе».
Кейт Райтер впервые стала популярной в 2016 году, когда поделилась с пользователями социальной сети результатами до и после похудения на 50 килограммов. Ранее в 2019 году она рассказала, что та сумасшедшая трансформация, которую она пережила 5 лет назад, заставила ее чувствовать себя одержимой, она хотела во что бы то ни стало сохранить полученные результаты и остаться стройной, и призналась, что для нее стало огромным облегчением сбросить с себя оковы культа стройного тела – быть счастливой и с лишними килограммами гораздо важнее, чем отметка на весах.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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