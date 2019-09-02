Блогер выложила фото, демонстрирующее растяжки и лишний вес, и вызвала восхищение в Сети

Фотография собрала сотни комментариев, в том числе и от коллег по цеху, в которых ее благодарили за пропаганду бодипозитива и принятие себя.

«Пора нормализовать наши тела, – написала девушка под снимком. – Целлюлит, растяжки, дряблые руки, плоская попа, неровная кожа и еще что бы то ни было – давайте еще раз подумаем, почему нам они кажутся постыдными. Какова реальная причина, почему мы их «ненавидим» и почему мы настолько неуверены в себе, чтобы не стесняться их? Давайте будем реалистами, мы не родились, ненавидя эти части нашего тела, так что же изменилось? Называйте меня сумасшедшей, но я хочу сказать вам, что вам не нужен пресс, чтобы наслаждаться летом, вам не нужно голодать, чтобы не лишиться возможности носить бикини, и никто не заслуживает того, чтобы чувствовать, что он недостоин внимания».