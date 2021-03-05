Блогер начала мыть голову раз в неделю и прославилась
Как отметила девушка, таким образом ей удалось восстановить здоровье волос. Блогер раскрыла оптимальную частоту мытья головы для получения пышных и красивых локонов. Кэлин мыла волосы раз в неделю на протяжении нескольких лет. Эксперимент она начала еще в 2017 году, так как волосы были здоровыми, но сухими. Тогда блогер очищала волосы каждый день.
К новому режиму она переходила постепенно. Первые несколько месяцев мыла голову раз в три дня, а потом увеличила срок.
В период режима самоизоляции девушка решила тренировать волосы и кожу головы, используя шампунь примерно раз в пять дней. За этот срок волосы стали здоровыми и напитанными. «Ребята, если вы еще не перестали мыть голову ежедневно, что вы делаете?» - обратилась она к пользователям. Подписчики похвали девушку за эксперимент и пообещали тоже опробовать ее метод.
Ранее блогер Алекса Серовик дала советы по уходу за волосами. По ее словам, главный секрет успеха заключается в том, чтобы не мыть шевелюру слишком часто. Делать это нужно только дважды в неделю. Гораздо важнее не то, сколько раз вы это делаете, а как энергично. Во время мытья она делает энергичный массаж скальпа. Именно это больше всего влияет на то, как быстро они растут в долгосрочной перспективе. При этом она отметила, что, конечно, у всех кожа головы разная, но даже обладателям жирного типа не нужно мыть голову ежедневно.
Фото: TikTok/@kaelynrupprecht, pixabay.com
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