Блогер начала мыть голову раз в неделю и прославилась

В период режима самоизоляции девушка решила тренировать волосы и кожу головы, используя шампунь примерно раз в пять дней. За этот срок волосы стали здоровыми и напитанными. «Ребята, если вы еще не перестали мыть голову ежедневно, что вы делаете?» - обратилась она к пользователям. Подписчики похвали девушку за эксперимент и пообещали тоже опробовать ее метод.

Ранее блогер Алекса Серовик дала советы по уходу за волосами. По ее словам, главный секрет успеха заключается в том, чтобы не мыть шевелюру слишком часто. Делать это нужно только дважды в неделю. Гораздо важнее не то, сколько раз вы это делаете, а как энергично. Во время мытья она делает энергичный массаж скальпа. Именно это больше всего влияет на то, как быстро они растут в долгосрочной перспективе. При этом она отметила, что, конечно, у всех кожа головы разная, но даже обладателям жирного типа не нужно мыть голову ежедневно.