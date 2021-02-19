Какую ошибку совершают все, кто хочет, но не может отрастить волосы
Как сообщает онлайн-издание The Sun, Алекса решила поделиться тем, как она отрастила свои волосы в рамках нового флешмоба в TikTok «Hair take». По ее словам, главный секрет успеха заключается в том, чтобы не мыть шевелюру слишком часто. Делать это нужно только дважды в неделю. Гораздо важнее не то, сколько раз вы это делаете, а как энергично. Во время мытья она делает энергичный массаж скальпа. Именно это больше всего влияет на то, как быстро они растут в долгосрочной перспективе. При этом она отметила, что, конечно, у всех кожа головы разная, но даже обладателям жирного типа не нужно мыть голову ежедневно.
Видеоролик блогера, в котором она показала свои отросшие до талии волосы, очень быстро стал вирусным. Его посмотрело больше миллиона человек. Эксперты согласны с позицией Алексы и рекомендуют мыть волосы с шампунем не чаще 2 раз в неделю, а после тренировки просто ополаскивать их водой.
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Фото: depositphotos
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