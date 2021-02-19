Какую ошибку совершают все, кто хочет, но не может отрастить волосы

Видеоролик блогера, в котором она показала свои отросшие до талии волосы, очень быстро стал вирусным. Его посмотрело больше миллиона человек. Эксперты согласны с позицией Алексы и рекомендуют мыть волосы с шампунем не чаще 2 раз в неделю, а после тренировки просто ополаскивать их водой.

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