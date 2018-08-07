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«Без комплексов»: 31-летняя Виктория Дайнеко показала неидеальные бедра без фотошопа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Виктории Дайнеко

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Виктория Дайнеко не боится показывать фото без обработки.

Пользователи Сети привыкли видеть идеальные фотографии в блогах звезд. Кадр, который опубликовала Виктория Дайнеко накануне, вызвал бурные споры в рядах подписчиков ее Instagram.

«Спокойной ночи🐾 », — написала звезда.

«Мне одной кажется, что она немного поправилась?», «Ничего себе ляхи, без комплексов», «Ляшки как у 80 десяти кг женщины!!!», «Разнесло», — посыпались язвительные комментарии.

«Вероятно это ракурс. Виктория вживую очень миниатюрная», «А мне нравится все. Сочная», «Красивые ноги..... И такая редкая естественность!!!!», «Анорексия сейчас не в моде. Виктория, вы классно выглядите», «Шикарное фото! Пожалуй мое любимое! Виктория роскошно выглядишь», «У Виктории всегда была, есть и будет попа! и этим надо гордиться, что она и делает. это круто! а девушки, которые фотошопят все свои фотки, лучше бы помолчали», «Не фотошопит себя и не вытягивает ноги до размера пятиэтажки. (Как 90%в инсте сейчас)», «Прекрасная форма, прекрасная внешность!!! Не придирайтесь к мелочам», «Виктория на Вас приятно смотреть. На девушку, которая настоящая», «Боже, идеальная!!! Настоящая женщина! Живая, сексуальная, невероятная!», «Всем так странно, что человек может просто любить себя такой какая есть. Все привыкли подгонять свои фото под рамки инстаграма. Вика, умница», — защищают певицу поклонники.

«Я честно пыталась освоить быстро навыки ретуши чтобы уменьшить свои объемы, но камон! Меня зовут Вика. У меня всегда при любом раскладе есть бедра и попа. Согласна что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться. Я всегда считала что имея формы важно их поддерживать в хорошем тонусе. Тренировки, массажи, обертывания, потому что в моем понимании плохо может выглядеть только человек, который не любит и не ухаживает за собой. А красив каждый, любого размера и в любом весе», — писала Виктория ранее.

А вы на чьей стороне?

Фото и видео: instagram

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