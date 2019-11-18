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Без фильтров и фотошопа: GQ показал все морщинки и складочки 50-летней Дженнифер Лопес на фото и видео

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Лопес на обложке GQ

Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес стала «Иконой года» по версии журнала и украсила собой его обложку.

Фотографии и видеоролик с Дженнифер Лопес, которые опубликовал на своей странице американский журнал GQ, не оставили публику равнодушной. Тело актрисы выглядело так, будто ей не больше 30, а кожа лица, несмотря на глубокие мимические морщины, будто светилась изнутри. Пожалуй, единственный фильтр, который использовал дизайнер в видеоролике, был черно-белым — но он делал его лишь более фактурным, не скрывая ни одного нюанса в кадре.

На фото обработка была более явной, однако и она — в лучших традициях современного глянца — не лишала силуэт естественных изгибов.

Некоторые подписчики Instagram-страницы журнала усомнились в том, что в 50 лет можно выглядеть так роскошно, однако большинство уверены: ДжейЛо по силам все!

А как считаете вы?

Фото и видео: instagram

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