«Беременная» Анна Седокова покрасила волосы в розовый цвет?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Анны Седоковой
37-летняя Анна Седокова экспериментирует с образом.
Пока в Сети ходят слухи о беременности Анны Седоковой, которые подогрела ее неосторожная фраза, сама певица вовсю посвящает себя работе и экспериментирует с образом. В своем блоге Анна опубликовала фото с ярко-розовыми волосами.
Темные корни и плавный переход делают прическу не похожей на парик.
Фото и видео: Instagram
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