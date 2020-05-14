Банный халат и изящные стрелки: Светлана Лобода продемонстрировала уютный домашний образ

На фотографии Светлана предстала перед подписчиками в домашнем образе. На звезде надет уютный банный халат и изящные украшения, а на лице – легкий макияж с акцентом на глаза. На снимке кожа певицы выглядит будто фарфоровой. А тонкие стрелки, немного туши и легкие блики хайлайтера на кончике носа, скулах довершают уютный образ. Но на фото Лобода позирует не одна, а в обнимку с любимой собачкой Лоло, что делает кадр еще более милым и домашним. В таком образе, по словам певицы, она смотрела свой онлайн-концерт и осталась им вполне довольна, но решила поинтересоваться у поклонников, понравилось ли им. «Мы с Лоло посмотрели концерт. Кайфанули! А вы?! Кто посмотрел?», – написала она в своем посте.

Фолловеры заявили звезде в комментариях, что все прошло превосходно, расхвалили ее внешний вид – и на концерте, и в жизни: «Светлана Сергеевна, спасибо вам за этот концерт, столько пережитых эмоций, Вы не представляете», «Лично я сделала все. И потанцевала, и покайфовала, и позалипала и поплакала!», «Концерт – супер! Балет – огонь! Вы великолепны и блистательны!», «Какая вы красивая, и снимок такой уютный», «Света, спасибо за чудесный вечер! Шоу просто огонь, энергия просто зашкаливает», «Как-то Лоло не выглядит очень довольной, но зато вы великолепны», «Смотрела! Светлана, вы, как всегда, произвели фурор! Слушала бы бесконечно! Одно слово – идеально! Вы – Super Woman!».

Фото: Instagram

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