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37-летняя Лобода похвасталась крепким прессом и роскошной фигурой после нескольких недель самоизоляции

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Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы

Певица Светлана Лобода не теряет времени зря.

Когда мир только узнал об угрозе коронавируса и люди поняли, что всем придется остаться надолго дома в изоляции, многие строили планы: проводить больше времени с семьей, заниматься спортом, развивать свои навыки и приобретать новые. Однако реализовать подобные планы удалось не всем. В числе тех, кому удалось не набрать лишний вес, находясь дома, оказалась популярная певица Светлана Лобода.

«Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете?», — написала она.

Автором фотографий стала дочь певицы. Нам кажется, у нее есть талант. А вам?

Фото и видео: Instagram

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