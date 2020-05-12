37-летняя Лобода похвасталась крепким прессом и роскошной фигурой после нескольких недель самоизоляции

Когда мир только узнал об угрозе коронавируса и люди поняли, что всем придется остаться надолго дома в изоляции, многие строили планы: проводить больше времени с семьей, заниматься спортом, развивать свои навыки и приобретать новые. Однако реализовать подобные планы удалось не всем. В числе тех, кому удалось не набрать лишний вес, находясь дома, оказалась популярная певица Светлана Лобода.

«Мне кажется, самоизоляция идет на пользу, как думаете?», — написала она.