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Автобус насмерть сбил бывшую «Мисс мира» в Аргентине

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Фото: instagram.com/missnormacappagli

Первая аргентинская обладательница титула «Мисс мира» Норма Каппальи погибла в дорожно-транспортном происшествии, пишет La Nacion.

Ее сбил автобус. Инцидент произошел 17 декабря в Буэнос-Айресе. 81-летняя королева красоты переходила дорогу в положенном месте. Она направлялась в магазин. Внезапно появился автобус, который не успел затормозить и наехал на пешехода.

Каппальи госпитализировали в тяжелом состоянии. Она провела в искусственной коме пять дней, после чего скончалась. «Она вышла купить кое-что. У нее было хорошее здоровье, поэтому очевидно, что она умерла в результате аварии», - подчеркнула племянница Каппальи Карла.

Напомним, Норма Глэдис Каппальи получила титул «Мисс мира» в 1960 году. В возрасте 21 год она стала первой представительницей Аргентины, завоевавшей этот титул.

Ранее подвесной мост не выдержал веса 30 участниц конкурса «Мисс Таиланд» и рухнул. Случай произошел на второй день конкурса красоты, видео инцидента попало в Сеть. 30 самых красивых девушек страны позировали для фотографов на висячем мосту возле кафе. Однако организаторы фотосессии не учли меры безопасности. Мост не выдержал веса стройняшек.

Фото: Instagram/@missnormacappagli, pixabay.com

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