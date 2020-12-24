Автобус насмерть сбил бывшую «Мисс мира» в Аргентине

Каппальи госпитализировали в тяжелом состоянии. Она провела в искусственной коме пять дней, после чего скончалась. «Она вышла купить кое-что. У нее было хорошее здоровье, поэтому очевидно, что она умерла в результате аварии», - подчеркнула племянница Каппальи Карла.

Напомним, Норма Глэдис Каппальи получила титул «Мисс мира» в 1960 году. В возрасте 21 год она стала первой представительницей Аргентины, завоевавшей этот титул.

Ранее подвесной мост не выдержал веса 30 участниц конкурса «Мисс Таиланд» и рухнул. Случай произошел на второй день конкурса красоты, видео инцидента попало в Сеть. 30 самых красивых девушек страны позировали для фотографов на висячем мосту возле кафе. Однако организаторы фотосессии не учли меры безопасности. Мост не выдержал веса стройняшек.