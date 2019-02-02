«Атака клонов»: в Сети обсуждают пляжное фото Веры Брежневой и ее подруг

Свои январские каникулы популярная певица Вера Брежнева решила провести Мальдивах. Она давно мечтала об этой поездке. Компанию ей составила топ-модель Елена Перминова. «Могу себе позволить красивую подругу», — шутила артистка. Как выяснилось, молодые женщины отдыхают втроем — к Вере и Елене присоединилась также Александра Кириенко. Совместный снимок, который они опубликовали сегодня, немало повеселил подписчиков.
«Обед на райском острове.... много вопросов было: едим ли мы, и что ?) - да )) мы едим», — пошутила звезда, но внимание было приковано вовсе не к блюдам в кадре.
«Все хорошее быстро заканчивается... но пора возвращаться к работе. Улетаю в прекрасном состоянии. Полна тепла, благодарности, энергии», — поделилась звезда.
«Три сестры», «На фото три Веры Брежневых», «Все, как на подбор! Вера, это ваши клоны?», «Вы все так похожи», «Такие все поджарые, длинноногие, породистые, приятно посмотреть», «Ох, сколько здесь метров ног в одном фото», «Ноги, ноги, ноги», «Боже мой! Сколько много красивых и длинных ног», «Все Барби на отдыхе», — обсуждают подписчики.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram