«Атака клонов»: в Сети обсуждают пляжное фото Веры Брежневой и ее подруг

Свои январские каникулы популярная певица Вера Брежнева решила провести Мальдивах. Она давно мечтала об этой поездке. Компанию ей составила топ-модель Елена Перминова. «Могу себе позволить красивую подругу», — шутила артистка. Как выяснилось, молодые женщины отдыхают втроем — к Вере и Елене присоединилась также Александра Кириенко. Совместный снимок, который они опубликовали сегодня, немало повеселил подписчиков.

«Обед на райском острове.... много вопросов было: едим ли мы, и что ?) - да )) мы едим», — пошутила звезда, но внимание было приковано вовсе не к блюдам в кадре.