«Могу себе позволить красивую подругу»: 36-летняя Вера Брежнева выглядит не хуже топ-модели Елены Перминовой

Отработав январские мероприятия, популярная певица Вера Брежнева отправилась в долгожданный отпуск. Она давно мечтала побывать именно на Мальдивах. Компанию в поездке ей составила подруга, топ-модель Елена Перминова.

«Даже в шикарном месте веселее вместе. Ps: могу себе позволить красивую подругу. Как думаете?», — написала Вера под совместной фотографией.