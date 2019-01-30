«Могу себе позволить красивую подругу»: 36-летняя Вера Брежнева выглядит не хуже топ-модели Елены Перминовой

Отработав январские мероприятия, популярная певица Вера Брежнева отправилась в долгожданный отпуск. Она давно мечтала побывать именно на Мальдивах. Компанию в поездке ей составила подруга, топ-модель Елена Перминова.
«Даже в шикарном месте веселее вместе. Ps: могу себе позволить красивую подругу. Как думаете?», — написала Вера под совместной фотографией.
Приятное на отдыхе Вера совмещает с полезным. Огорчившись десятками пластиковых бутылок, разбросанных по пляжу, певица решила из собрать.
А вы знали, что срок разложения пластиковых бутылкок — более 100 лет? Для сравнения: листья, семена, веточки, газеты будут разлагаться от 1 месяца до 1 сезона, огрызок от яблока — 2 месяца, апельсиновая кожура — 6 месяцев, натуральные ткани — 2-3 года, коробка из-под молока — 5 лет, железные банки — до 10 лет, сигаретные окурки — 10-12 лет, жестяные банки и фольга — 90-100 лет, одноразовый подгузник — 500 лет, а стекло — более 1000 лет?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram