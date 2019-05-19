Арман Давлетяров показал, а Филипп Киркоров оценил новый образ Аллы Пугачевой

Месяц назад Алла Борисовна Пугачева отметила свое 70-летие, однако поздравления продолжают поступать и сейчас.

«Наконец-то удалось лично поздравить дорогую @alla_orfey с прошедшим юбилеем и поблагодарить за потрясающий ее концерт в Кремле! Она невероятный человек с большим сердцем! Люблю ее очень. Хорошо посидели, поговорили о том о сем..», — написал Арман Давлетяров, поделившись в своем блоге фотографиями с легендой российского шоу-бизнеса.