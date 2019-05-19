Арман Давлетяров показал, а Филипп Киркоров оценил новый образ Аллы Пугачевой

Месяц назад Алла Борисовна Пугачева отметила свое 70-летие, однако поздравления продолжают поступать и сейчас.
«Наконец-то удалось лично поздравить дорогую @alla_orfey с прошедшим юбилеем и поблагодарить за потрясающий ее концерт в Кремле! Она невероятный человек с большим сердцем! Люблю ее очень. Хорошо посидели, поговорили о том о сем..», — написал Арман Давлетяров, поделившись в своем блоге фотографиями с легендой российского шоу-бизнеса.
Одним из первых образ оценил бывший муж Примадонны. «WOW», — был немногословен он.
Подписчики Армана также высоко оценили внешность артистки, которую она подчеркнула, надев пуловер нежно-голубого цвета и стильные очки Chanel: «Какая она красивая и молодая», «Вся светится», «Алла Борисовна молодеет с каждым днём...👏👏👏👏».
А вам понравился этот образ?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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