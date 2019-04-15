Нежные слова и редкие фото: как близкие поздравляли Аллу Пугачеву с днем рождения

Вчера Алла Пугачева отметила юбилей. Поздравлять ее начали с самого утра. Первыми это сделали дети Лиза и Гарри и муж Максим Галкин.

После теплые слова с пожеланиями здоровья поступали в адрес первой звезды отечественной эстрады в течение всего дня. Так, внучка Аллы Борисовны поздравила бабушку коротко, но так нежно: «С Днем рождения, Моя любимая Аллочка! Love you so much» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). И на странице девочки опубликовали фото, на котором Примадонна держит маленькую Клавдию.