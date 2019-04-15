Нежные слова и редкие фото: как близкие поздравляли Аллу Пугачеву с днем рождения

Вчера Алла Пугачева отметила юбилей. Поздравлять ее начали с самого утра. Первыми это сделали дети Лиза и Гарри и муж Максим Галкин.
После теплые слова с пожеланиями здоровья поступали в адрес первой звезды отечественной эстрады в течение всего дня. Так, внучка Аллы Борисовны поздравила бабушку коротко, но так нежно: «С Днем рождения, Моя любимая Аллочка! Love you so much» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). И на странице девочки опубликовали фото, на котором Примадонна держит маленькую Клавдию.
Дочь Кристина Орбакайте сняла видео о том, как ее младшие дети – Дени и Клавдия делают для бабушки фотоколлаж с семейными фото. Работу они трогательно подписали: твои капельки. А Кристина написала для матери такие слова: «Мамочка, подруга, учитель, пример, душа, ласковая бабушка, мудрость, ум, талант, Музыка, понимание, чуткость, ранимость, юмор, находчивость, ЛЮБОВЬ. С Днем Рождения @alla_orfey Нет слов и эмоций, чтобы выразить чувства к тебе! Хочется просто прижаться и тихо сидеть не замечая времени, шума и суеты! Просто быть рядом».
По моему лучше и не скажешь! С Днём Рождения дорогая Аллочка❗️ #Repost @theonlyonesovietsuperstar ・・・ Спасибо за вдохновение,спасибо, Алла,за силы!Спасибо за мотивацию, за желание жить и совершать поступки!Спасибо за целительную силу твоего голоса и песен,спасибо за невозможную-великую-ощутимую любовь,за то что выносила людей из невзгод своей душой.Спасибо за ориентир,за любовь к людям, спасибо за вечный маяк,которым ты являешься.Спасибо,что ты настоящая, единственная, истинная звезда, которая так нам всем нужна.Спасибо, что твой свет не тусклый и не холодный,за то что ты светишь совсем не себе,а нам и только нам.Если бы ты могла представить насколько важны были,есть и будешь, для народа и человека в отдельности,ты бы не поверила!Ты столько отдала и у тебя столько осталось, что невозможно представить,что человек,женщина, может столько в себе вмещать. Великих людей существует много,это прекрасно и это совсем не умоляет значение данного слова,но ТЫ — особенная из всех великих, талантливых,тончайших,гениальных людей. ТЫ особенная,потому что ТЫ — Алла Пугачева.Потому что ТЫ в каком-то роде олицетворение нашей Родины. Настолько разная,настолько понятная, близкая,родная всем нам,всем людям которые любят Тебя!Искренне,с душой и сердцем.Мы бы хотели помогать тебе в той же степени,как ты помогали нам. Я бы точно хотел,если бы ещё знал — как.Просто любить? Ты меня спасала в трудные моменты и я никогда не забуду чувства счастья и возвышенности над горечью и грустью, когда слышал твои «Осенние листья»,к примеру. Мне хотелось парить. Жить.ТЫ пробуждение,ТЫ мотив,ТЫ муза,ТЫ защитница. ТЫ- даришь жизнь. И я очень хочу,чтобы ТВОЯ жизнь, в свою очередь, была долгой, счастливой,здоровой.Я просто хочу, чтобы у ТЕБЯ было все хорошо. Я очень тебя люблю и не знаю каким образом написать это,что бы ты поняла насколько живо,сильно и искренно во мне это чувство.Я безумно благодарен,что ты есть в моей жизни, во мне,со мной.Ты моя защита.Ты мое спасение от обиды и тревоги.Это честно.Это правда.Это то,что я чувствую. С днём рождения,дорогая,любимая, настоящая и незаменимая. Я так счастлив,что ТЫ есть. Я так счастлив тебя любить.«В ней все.Я всегда хотел всего, и она мне его дала.»💐
Бывший супруг Филипп Киркоров поблагодарил Аллу Борисовну за вдохновение, за силы, мотивацию и желание жить: «Спасибо за целительную силу твоего голоса и песен,спасибо за невозможную-великую-ощутимую любовь,за то что выносила людей из невзгод своей душой.Спасибо за ориентир,за любовь к людям, спасибо за вечный маяк,которым ты являешься.Спасибо,что ты настоящая, единственная, истинная звезда, которая так нам всем нужна». Певец также добавил, что Алла Борисовна особенная из всех великих, талантливых, тончайших и гениальных людей.
Александр Буйнов, с которым Алла Пугачева дружит уже несколько десятков лет, так поздравил ее с 70-летним юбилеем: «С Днем рождения,сестра!С Днем рождения,любимая!». Он также отметил, что каждого человека в нашей стране что-то связывает с песнями Пугачевой и попросил актрису, как он ее назвал, не уходить со сцены.
К поздравлениям также присоединились Игорь Николаев, Татьяна Навка, жена Олега Газманова – Марина и многие-многие другие.
Алла Борисовны объявила о завершении гастрольной деятельности 10 лет назад в день предыдущего своего большого юбилея. Но она продолжает участвовать в светских мероприятиях и сборных концертах, правда, с прессой теперь общается мало. Однако в честь своего 70-летия она все же даст большой сольный концерт, который состоится завтра, 17 марта, в Кремлевском дворце.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Genrietta Peryan/ Global Look press
Видео: Instagram