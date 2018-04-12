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Анфиса Чехова удивила фото до и после похудения: «Предпочитала не фотографироваться в купальнике»

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Фото из Instagram Анфисы Чеховой
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40-летняя телеведущая показала, какой она была 2 года назад.

Подписчики блога Анфисы Чеховой не раз отмечали, что их любимица сильно постройнела за последнее время. Сегодня женщина наглядно показала изменения.

«Вы много раз просили меня выставить фото из серии "до" и "после"... Так, вот, выполняю вашу просьбу. Первое фото было сделано два года назад на Бали. Здесь я не в самом большом своем весе (когда я весила 90 кг. предпочитала не фотографироваться в купальнике) но все же на 20 кг больше чем сейчас. Та поездка на Бали была для меня знаковой: я начала заниматься йогой и с удвоенной силой работать над собой. Не для того, что бы похудеть! И тогда и сейчас я терпеть не могла насильственное ограничение в питании, изнуряющие тренировки и бесконечные мысли в голове: "Зачем я это ем? Как похудеть? Как не есть? Надо больше заниматься спортом!". Мой тип тела начал меняться вслед за изменениями моего типа личности. Я не ставила себе задачей — похудеть, но я очень хотела изменить свое мышление и поведение, для того, что бы стать счастливой! А Счастливый Человек не хочет иметь токсичные мысли, есть разрушающую его пищу, отказывать своему телу в физических нагрузках, впускать в себя разлагающую лень и позволять депрессии и самоуничижению руководить своей Жизнью! Сначала я полюбила свое тело, а затем тело, без каких либо невероятных ограничений и усилий, стало отвечать мне взаимностью! Этот путь не легкий, потому что работать над своей психологией иногда сложнее, чем качать мышцы в зале, и ограничивать себя в еде. Но зато, внутренняя работа, навсегда меняет не только наше тело, но и качество нашей Жизни», — написала она.

«Ну прям очень и очень! Анфиса вот сила воли!!!», «Вы мой большой пример для подражания! Я вот в течение года работаю над собой. Удалось сбросить с себя ненавистные 20 кг. Но порой нервы просто сдают.... Смотрю на худеньких девушек и думаю. Почему некоторым легко удается быть стройными от природы... А другим этого приходится добиваться. Прилагать огромные усилия, чтобы сохранить хороший результат...», — восхищаются те, для кого телеведущая стала примером.

«Анфиса обе фотки прекрасны. Вы богиня в любом весе. Не удался эксперимент», «Вам в любой вес к лицу», «Самая лучшая фигура, песочные часы», «Боже, какая же у Вас фигура!! Я балдею! Даже на фото "до" Вы мега сексуальная девушка. Ну а сейчас... Просто вау!!», «Мне одному фото "до" лучше чем фото "после"», «До, была лучше....», «До выглядишь очень привлекательно», «Тогда аппетитнее была, Анфиса», «И у фото до, и у фото после есть еще по одному "до" — до обработки) да, похудела, но уж слишком явно затерто все», «Не верю что сейчас 62 кг, 70 как минимум. Ноги, руки и спина толстые.. люди не слепые зачем врать. Моя мама когда 60 кг весила ножки палочки и грудь второго размера, худенькая была», — обсуждают фолловеры.

А какая Анфиса нравится больше вам?

Фото: instagram

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