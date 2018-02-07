Известная телеведущая представила новый сезон популярного шоу «Взвешенные и счастливые люди» и откровенно рассказала о своей борьбе с лишним весом.

Анфиса Чехова стала ведущей четвертого сезона большого реалити «Взвешенные и счастливые люди». Помогать участникам сбросить лишний вес и начать новую, здоровую жизнь будут рэпер и фитнес-инструктор Серега, чемпионка мира, Европы и России по фитнес-бикини Наталья Луговских, а также актер, спортсмен и общественный деятель Сергей Бадюк. На пресс-завтраке, посвященном выходу шоу, Анфиса Чехова призналась, что о проблемах людей с лишним весом знает не понаслышке: «Над толстыми людьми всегда смеются — в детском саду, в школе, на улице... Не раз слышала, как дети кричат: "Мама, смотри, толстяк!" На меня, конечно, на улицах не кричали, но на меня кричали пользователи соцсетей, телезрители, которым не нравилось, как я выгляжу, говорили, что я толстею, как только меня ни обзывали... Так что я знаю, как тяжело жить человеку с лишним весом».