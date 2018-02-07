Анфиса Чехова раскрыла главный секрет правильного похудения: «Иначе вес будет возвращаться снова и снова»
Анфиса Чехова стала ведущей четвертого сезона большого реалити «Взвешенные и счастливые люди». Помогать участникам сбросить лишний вес и начать новую, здоровую жизнь будут рэпер и фитнес-инструктор Серега, чемпионка мира, Европы и России по фитнес-бикини Наталья Луговских, а также актер, спортсмен и общественный деятель Сергей Бадюк. На пресс-завтраке, посвященном выходу шоу, Анфиса Чехова призналась, что о проблемах людей с лишним весом знает не понаслышке:
«Над толстыми людьми всегда смеются — в детском саду, в школе, на улице... Не раз слышала, как дети кричат: "Мама, смотри, толстяк!" На меня, конечно, на улицах не кричали, но на меня кричали пользователи соцсетей, телезрители, которым не нравилось, как я выгляжу, говорили, что я толстею, как только меня ни обзывали... Так что я знаю, как тяжело жить человеку с лишним весом».
По словам телеведущей, она долгое время страдала от комплексов и булимии, доводила себя до отчаяния строжайшими диетами и в конце концов поняла, что выбрала неправильный способ похудения:
«Мой бойфренд однажды мне сказал: "Лучше быть толстой, чем такой сукой". Извините, но из песни слов не выкинешь. Я действительно ненавидела всех и вся. Приходила каждый вечер в магазин, ходила вдоль витрин, как по музею с едой, которую я, наверное, уже никогда не буду есть, и пыталась получать удовольстве. В какой-то момент стало ясно, что так дальше жить невозможно. Пока ты не придешь в гармонию с собой, не станешь худеть не насильно, а по доброй воле, заниматься своим психологическим состоянием, решать свои внутренние комплексы и проблемы, то вес будет возвращаться снова и снова, а ты себя будешь чувствовать все несчастнее и несчастнее. Наши участники учатся не только правильно питаться и правильно заниматься, но и справляться со своими психологическими проблемами. И я очень счастлива, что попала в проект, когда в нем появилась добавка "и счастливые люди"».
Фото: Instagram