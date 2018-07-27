«90-60-90»: певица Саша Project шокировала чересчур тонкой талией и плоским животом

«Вау! Какая же Вы худышка», «Ай, ты что готовишься к конкурсу «Мисс бикини»???Куда такая красивая то?», «Девочка школьница ну как тут не влюбиться!!!», «Просто королева красоты!!», «Как???? Ты что-нибудь кушаешь???»

«Спорт, массажи, питание. <...> Да не такая уж я и худая ))) 90-60-90», — кокетничает молодая женщина.

Также Саша неоднократно рассказывала, что поддерживать в тонусе талию и живот помогает упражнение «вакуум», которое они выполняют вместе с дочкой.