«90-60-90»: певица Саша Project шокировала чересчур тонкой талией и плоским животом

Несколько лет назад популярная певица Саша Project стала жертвой недобросовестной клиники пластической хирургии. Для того, чтобы восстановить здоровье и внешность, молодой женщине пришлось потратить немало времени.
«Каждое утро не забывайте говорить себе, какие вы красотки», — напомнила певица своим подписчикам в Instagram.
«Вау! Какая же Вы худышка», «Ай, ты что готовишься к конкурсу «Мисс бикини»???Куда такая красивая то?», «Девочка школьница ну как тут не влюбиться!!!», «Просто королева красоты!!», «Как???? Ты что-нибудь кушаешь???»
«Спорт, массажи, питание. <...> Да не такая уж я и худая ))) 90-60-90», — кокетничает молодая женщина.
Также Саша неоднократно рассказывала, что поддерживать в тонусе талию и живот помогает упражнение «вакуум», которое они выполняют вместе с дочкой.
Таким же приемом пользуется супруга футболиста Мария Погребняк. Накачав особые мышцы в области пресса, женщины могут без труда втянуть живот так, что на фото он будет выглядеть умопомрачительно.
Впрочем, не всем понравилась форма певицы. «Совсем уже некрасиво ...очень худая», — гласит единственный отрицательный комментарий.
А как считаете вы: красиво, или немного чересчур?
Фото и видео: instagram