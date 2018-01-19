Многодетная мама Мария Погребняк поделилась секретами своей худобы.

Фигуре 29-летней Марии Погребняк завидуют многие. Многодетная мама ухитряется сохранять модельную форму, но, как оказалось, это требует серьезных ограничений в еде.

«После первой беременности поправилась на 30 кг..... все мои попытки похудеть заканчивались наоборот набором веса. Я пробовала все: таблетки, пластыри, обертывания, но ничего не помогало, даже наоборот от некоторых таблеток я чуть не оказалась в больнице, — поделилась она. — Все усилия были напрасны до тех, пора пока я не стала правильно питаться! Было очень тяжело первые 2 недели, а потом, увидев результаты, я вошла во вкус! Сейчас для меня это норма».

На завтрак Мария выпивает морковный сок и съедает белок одного яйца, либо готовит себе кашу на воде, либо съедает прцию творога до 9% жирности, запивая зеленым чаем с молоком.

На обед у модели отварная грудка или рыба с овощами, как вариант — киноа с лимонным соком.

На ужин красотка позволяет себе салат из овощей с креветками или с рыбой, либо все тот же киноа с лимоном.

В дополнение к этому рациону необхъодимо употреблять около 1,5 литров воды. «Но не позже 17:00», — предупреждает звезда.

Не обходится без кардио-тренировок в зале и моделирующего массажа 1-2 раза в неделю.