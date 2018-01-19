Мария Погребняк рассказала, как сбросить 30 килограммов и сохранять идеальную фигуру
Фигуре 29-летней Марии Погребняк завидуют многие. Многодетная мама ухитряется сохранять модельную форму, но, как оказалось, это требует серьезных ограничений в еде.
«После первой беременности поправилась на 30 кг..... все мои попытки похудеть заканчивались наоборот набором веса. Я пробовала все: таблетки, пластыри, обертывания, но ничего не помогало, даже наоборот от некоторых таблеток я чуть не оказалась в больнице, — поделилась она. — Все усилия были напрасны до тех, пора пока я не стала правильно питаться! Было очень тяжело первые 2 недели, а потом, увидев результаты, я вошла во вкус! Сейчас для меня это норма».
На завтрак Мария выпивает морковный сок и съедает белок одного яйца, либо готовит себе кашу на воде, либо съедает прцию творога до 9% жирности, запивая зеленым чаем с молоком.
На обед у модели отварная грудка или рыба с овощами, как вариант — киноа с лимонным соком.
На ужин красотка позволяет себе салат из овощей с креветками или с рыбой, либо все тот же киноа с лимоном.
В дополнение к этому рациону необхъодимо употреблять около 1,5 литров воды. «Но не позже 17:00», — предупреждает звезда.
Не обходится без кардио-тренировок в зале и моделирующего массажа 1-2 раза в неделю.
Стоит отметить, что время от времени модель позволяет себе послабления в виде сладкого и мучного. Но когда замечает, что начала полнеть, переходит на спорт, белковые блюда на пару и овощи.
Всем критикам такого образа жизни Мария отвечает: «У каждой девушке свои понятия о красоте, я добилась той фигуры о которой мечтала».
А вы согласились бы на подобные ограничения ради соответствия подобным стандартам красоты?
Фото: instagram