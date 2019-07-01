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Марина и Олег Газмановы решили голодать ради вечной молодости

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олег и Марина Газмановы

Фото: Instagram Марины Газмановой
67-летний Олег Газманов и его 50-летняя жена Марина экспериментируют над здоровьем.

Фотография Олега Газманова, которую опубликовал его друг Иосиф Пригожин, собрала немало комментариев от подписчиков продюсера. Некоторые из них высказали мнение, что певец выглядит очень худым и изможденным, но большинство — восхитились формой артиста, которому скоро исполнится 70 лет.

Все дело — в постоянной работе над собой: Олег много лет питается по своей программе. Сейчас артист и его супруга экспериментируют и с голоданием.

«Главное занятие сейчас — быть именно здоровым, в этом счастье. Труд не простой, читая дальше, понимаю, временами — невозможный, но многое можно и нужно взять на вооружение. К примеру, голодание в первый год по одному дню раз в неделю. Вчера попробовали, сначала, как только запрет, мысли только о еде. Потом у меня, здравствуй мигрень, слабость, озноб, быстро спать, чтобы не сожрать кабана в шоколаде... это я, которая как-бы питается росой))) Один день без еды и такой движ токсинов! Бррррр! Зато утром — благодать! И так аккуратнее становишься к тому, что ешь, и пробуешь жевать не меньше 30 раз, а нужно бы от 50, а долгожители по 150», — поделилась Марина Газманова на своей странице.

«Японский биолог Есинори Осуми в 2016 году получил Нобелевскую премию за объяснение аутофагии — механизма избавления клеток от всех старых клеточных компонентов, которые выполнили свою роль. Есинори Осуми выявил пользу этого процесса и условия, при которых он происходит. Нобелевский комитет подтвердил, что голодание длиной в один день на самом деле способствует получению отличных результатов. Аутофагия защищает организм от преждевременного старения, и даже омолаживает его с помощь создания новых клеток. Еженедельное однодневное голодание помогает организму очиститься, разгрузиться от скопившихся токсинов. В условиях современной экологии такая практика позволит улучшить и сохранить здоровье. Чтобы не причинить себе вред и сохранить полученную пользу, надо организовать правильный выход из голодания», — пояснила она.

«Олегу очень хорошо зашло голодание в 36 часов», — отметила супруга музыканта. Однако из-за побочных эффектов для себя она будет программу голоданий корректировать.

«Прошу, мои дорогие подписчики, к любым советам в инстаграм отнеситесь разумно и индивидуально! Есть особенности и индивидуальные ограничения», — подчеркнула женщина.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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