Марина и Олег Газмановы решили голодать ради вечной молодости

Все дело — в постоянной работе над собой: Олег много лет питается по своей программе. Сейчас артист и его супруга экспериментируют и с голоданием.

«Главное занятие сейчас — быть именно здоровым, в этом счастье. Труд не простой, читая дальше, понимаю, временами — невозможный, но многое можно и нужно взять на вооружение. К примеру, голодание в первый год по одному дню раз в неделю. Вчера попробовали, сначала, как только запрет, мысли только о еде. Потом у меня, здравствуй мигрень, слабость, озноб, быстро спать, чтобы не сожрать кабана в шоколаде... это я, которая как-бы питается росой))) Один день без еды и такой движ токсинов! Бррррр! Зато утром — благодать! И так аккуратнее становишься к тому, что ешь, и пробуешь жевать не меньше 30 раз, а нужно бы от 50, а долгожители по 150», — поделилась Марина Газманова на своей странице.