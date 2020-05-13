64-летняя Наталья Андрейченко закрутила роман с 42-летним бизнесменом-иностранцем из Мексики

«У них серьезные отношения. Наталья знакома с мамой Романа и его сестрой, они дружат. Роман удивительно нежно заботится о любимой, готов всегда подставить мужское плечо. Смотреть на них – одно удовольствие!» — рассказал собеседник 7дней.ru. По слухам, Роман и Наталья познакомились на съемках, вместе уже несколько лет, живут в доме Андрейченко в Канкуне.

Напомним, что Наталья Андрейченко была замужем дважды. У актрисы есть 37-летний сын Дмитрий от первого брака с Максимом Дунаевским и 31-летняя дочь Настасья от актера и продюсера Максимилиана Шелла.