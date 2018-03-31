60-летняя Шэрон Стоун без белья в короткой ночнушке не стесняется своих морщин

Фотография, которой поделилась легендарная актриса Шэрон Стоун чуть больше недели назад, вызвала настоящий фурор в Сети. Тогда женщина продемонстрировала, что без макияжа выглядит совсем не так, как ее привыкли видеть поклонники.

За последние сутки звезда поделилась еще двумя честными снимками. На одном она позирует без белья в короткой полупрозрачной ночной рубашке. «Везучая», — прокомментировала она.