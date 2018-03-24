Без бровей и помады: Шэрон Стоун без макияжа не узнали поклонники

«Натуральная красота», «Естественная) и все равно красивая», «Самая лучшая... Самая царственная...самая великолепная))))», «Вы одна из самых красивых женщин на планете», «Вы для меня идеал женской красоты», «Другие женщины должны брать с вас пример», — восхищаются фолловеры.

Но не все узнали любимую актрису на фото: «Шэрон, это ты? Ты никогда не перестанешь удивлять».