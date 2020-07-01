60-летний Дмитрий Дибров сменил прическу к дню рождения молодой жены

«Прическа вполне хорошая», «Лучше, чем была», «Очень ему идет», «Самая удачная», «О супер!!! Прям то что надо», «Очень стильно и молодо», «С лифтинг эффектом», «Моложе выглядит с такой стрижкой муж», «Дмитрий потрясающе выглядит», «Красавец», — обсуждают подписчики семейного блога Полины Дибровой.