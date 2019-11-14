30-летняя Полина Диброва нежно поздравила мужа с 60-летием и показала фотографии с семейного праздника

В этот четверг, 14 ноября, телеведущий Дмитрий Дибров празднует свое 60-летие.

«Сегодня День Дмитрия Диброва. Мой дорогой муж, начался твой день и твой год. Возможно в жизни что-то могло быть и по-другому: часть событий не произойти, а часть наоборот, но все как есть. Знаю точно одно, 14 ноября 1959 года ты должен был родиться в Ростове на Дону у этих замечательных родителей — Диброва Александра Афанасьевича и Дибровой Татьяны Валентиновны, в большой красивой русской семье! Огромное спасибо за сына! Мы его очень любим! Дмитрий невероятный человек! Спустя три мрачных осенних дня, сегодня, наконец, я у видела солнце на Дону. Как символично», — написала его супруга.