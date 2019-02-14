57-летняя Елена Малышева решилась на пластику

57-летняя Елена Малышева готовится к пластической операции. Об этом телеведущая рассказала в эфире YouTube-шоу GAZLIVE с Василием Вакуленко.

На вопрос о том, прибегала ли она к помощи пластических хирургой, 57-летняя телеведущая ответила: «Нет, но обязательно буду прибегать, и решаю сейчас, у кого это делать. И самое главное — мне нужен перерыв в съемках хотя бы месяц. Я уже как минимум два года думаю на эту тему, отношусь к этом спокойно, я безусловно потребитель всего этого».

Елена никогда не скрывала, что регулярно делает инъекции у косметолога.

«Я это делаю уже не знаю сколько лет. Если не 20, то 19. Я делаю и ботокс, и гиалуроновую кислоту — это так называемые филлеры. Я считаю, что если у тебя есть возможность не стариться, зачем? Лучше не есть, не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой. Я далека от идеи, что мои морщины — это лучшее, что я заработала», — говорила она в эфире YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

А не так давно звезда, которая ведет борьбу с собственным телом уже более 15 лет, добилась фигуры своей мечты и теперь с удовольствием рассказывает о том, как изменилась ее жизнь после этого.