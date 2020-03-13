55-летняя Алена Апина восхитила фанатов бесконечными ногами и идеальными бедрами

Несколько лет назад Алена Апина взорвала Сеть очень откровенными клипами и фотографиями. В этот период она поучаствовала в ряде съемок, результатами которых делится до сих пор.

«Кризис Вирус Карантин Кто-то дома пьет один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей. Концерты отменяются, переносятся, границы закрываются, про деньги лучше не начинать. Проще всего сидеть. Размазывать сопли по щекам. А можно читать или писать книжки, песни, знакомиться с хорошими людьми (виртуально пока!), йога штанга, фото... Список бесконечный и у каждого свой! Я вот начала стишатками баловаться и разгребать прошлогодние фото», — написала она под серией пикантных фотографий.