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55-летняя Алена Апина восхитила фанатов бесконечными ногами и идеальными бедрами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алена Апина

Фото: Instagram Алены Апиной

Алена Апина опубликовала серию художественных фотографий.

Несколько лет назад Алена Апина взорвала Сеть очень откровенными клипами и фотографиями. В этот период она поучаствовала в ряде съемок, результатами которых делится до сих пор.

«Кризис Вирус Карантин Кто-то дома пьет один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей. Концерты отменяются, переносятся, границы закрываются, про деньги лучше не начинать. Проще всего сидеть. Размазывать сопли по щекам. А можно читать или писать книжки, песни, знакомиться с хорошими людьми (виртуально пока!), йога штанга, фото... Список бесконечный и у каждого свой! Я вот начала стишатками баловаться и разгребать прошлогодние фото», — написала она под серией пикантных фотографий.

В глаза бросаются идеальные формы певицы. «Шикардос», «Долгожданная с ножками Алена», «Фото шик», «И грудь и ноги красота, почаще нас страждущих балуй», «Вы великолепны», «Вечно молодая», «Сочная вишенка», «Просто прелесть восьмое чудо света само совершенство», «Дай Бог! Всем женщинам — быть такими красивыми... Как вы, Алена», «Вторая фотка (в серебряном одеянии) так и просится на обложку нового альбома», «Фольга и фотошоп — прэлэстно ваще», — обсуждают в комментариях.

А вам нравится этот образ певицы?

Фото и видео: instagram

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