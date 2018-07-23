logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

53-летняя Алена Апина удивила упругой грудью в расстегнутой рубашке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Фото из Instagram Алены Апиной

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Алена Апина продемонстрировала свои сильные стороны.

Не так давно Алена Апина объявила о возвращении на эстраду группы «Комбинация». Параллельно с ретро-проектом популярная певица записывает свою музыку, регулярно позирует перед фотографами.

В своем блоге артистка похвасталась бекстейдж-кадром, снятым на телефон. Вероятнее всего, фотосессия проходила в Испании — именно там находится Алена сейчас. Поклонники певицы чарованы: расстегнутая сверху джинсовая рубашка подчеркнула упругую грудь 53-летней Апиной.

«Я и собачка», — подписала артистка кадр, кокетливо обращая внимание публики вовсе не на свое декольте.

Однако многие фолловеры увидели только по-девичьи упругие прелести Алены.

«Шикардос», «Красотка наша Алена!!!! Так держать! Браво!!!», «Алёна! Чудесно выглядишь... Прямо - девушка... Тебе не дашь Твоих лет... РЕСПЕКТ...», «44 на этой фото и не дашь», «Собачка так себе, а вот "я и..." очень хороши...», «Грудь как у девочки ..прекрасна», «Вкусно», «Ох, Алёна, Вы всех мужчин инстаграмма с ума сведёте», «Такая нежная...», «Собаку смог рассмотреть, только минут через пять», — восхищаются они.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей
Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке