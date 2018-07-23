53-летняя Алена Апина удивила упругой грудью в расстегнутой рубашке

Не так давно Алена Апина объявила о возвращении на эстраду группы «Комбинация». Параллельно с ретро-проектом популярная певица записывает свою музыку, регулярно позирует перед фотографами.
В своем блоге артистка похвасталась бекстейдж-кадром, снятым на телефон. Вероятнее всего, фотосессия проходила в Испании — именно там находится Алена сейчас. Поклонники певицы чарованы: расстегнутая сверху джинсовая рубашка подчеркнула упругую грудь 53-летней Апиной.
«Я и собачка», — подписала артистка кадр, кокетливо обращая внимание публики вовсе не на свое декольте.
Однако многие фолловеры увидели только по-девичьи упругие прелести Алены.
«Шикардос», «Красотка наша Алена!!!! Так держать! Браво!!!», «Алёна! Чудесно выглядишь... Прямо - девушка... Тебе не дашь Твоих лет... РЕСПЕКТ...», «44 на этой фото и не дашь», «Собачка так себе, а вот "я и..." очень хороши...», «Грудь как у девочки ..прекрасна», «Вкусно», «Ох, Алёна, Вы всех мужчин инстаграмма с ума сведёте», «Такая нежная...», «Собаку смог рассмотреть, только минут через пять», — восхищаются они.
Фото: instagram