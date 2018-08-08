51-летняя Сальма Хайек не боится делать селфи без фильтров и макияжа

Секреты красоты актрисы могут показаться странными. Для продления молодости звезда варит настоящее зелье и рекомендует сдабривать его яблочным сидром. По совету своей бабушки, Сальма не смывает образовавшийся на коже за ночь жир утром. А солнцезащитный крем использует только в тех случаях, когда планирует весь день провести на солнце — «чтобы не перегружать кожу химией».