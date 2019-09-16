50-летняя Юлия Меньшова о секретах молодости и красоты: «Это, скажу вам честно, дико больно»

«Самый актуальный вопрос, который я ежедневно получаю в директ: "как вам удается так выглядеть, как вы ухаживаете за лицом?" Что ж, последние два года стали для меня периодом новых открытий в этом вопросе», — написала она.
Телеведущая призналась, что она уже давно увлекается скульптурным массажем лица: «Это, скажу вам честно, дико больно. Особенно первые раза 4. Но к исходу курса (10 раз) уже полный расслабон и невероятный эффект, который мне не с чем даже сравнить. Оказывается, мышцы лица тоже нуждаются в фитнесе, не меньше тела. Вот это да...»
Вторая составляющая красоты Юлии — регулярный уход: «Поскольку я часто вынуждена пользоваться декоративной косметикой, поиск "правильного" крема — моя насущная тема, всю жизнь». Когда звезда находит подходящие средства, она делится ими с мамой.
Для моментального эффекта она использует патчи под глаза, в фаворитах — янтарные и бамбуковые.
Оставаться молодой актрисе помогает и одежда: недавно она рассказывала, как образ влияет на настроение.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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