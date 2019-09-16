50-летняя Юлия Меньшова о секретах молодости и красоты: «Это, скажу вам честно, дико больно»

«Самый актуальный вопрос, который я ежедневно получаю в директ: "как вам удается так выглядеть, как вы ухаживаете за лицом?" Что ж, последние два года стали для меня периодом новых открытий в этом вопросе», — написала она.

Телеведущая призналась, что она уже давно увлекается скульптурным массажем лица: «Это, скажу вам честно, дико больно. Особенно первые раза 4. Но к исходу курса (10 раз) уже полный расслабон и невероятный эффект, который мне не с чем даже сравнить. Оказывается, мышцы лица тоже нуждаются в фитнесе, не меньше тела. Вот это да...»