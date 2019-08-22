«Я разгадала секрет молодости»: Юлия Меньшова рассказала, что носить в 50 лет, чтобы чувствовать себя юной

«Вот точно! Прошло 20 лет и в моду снова вернулись голопузые кофточки (вроде их тогда звали топик). Но 37 не 17 так что такое ну никак не оденешь», «Когда возрастная дама одевается как подросток — это выглядит смешно, жалко и нелепо, всему свое время и не надо цепляться за то, что уже прошло», «Молодиться, это когда "синенькая юбочка,ленточка в косе", а выглядеть молодо, это как Юля», «Кстати это действительно работает. Недавно примерила костюмчик, мокрый шёлк, свободный крой, бананы!!! О, да я такое уже носила, 20 лет назад! Купила! И пробегала все лето», «И я хочу новые бананы! Вы где купили?», — обсуждают подписчики.

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