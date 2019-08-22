«Я разгадала секрет молодости»: Юлия Меньшова рассказала, что носить в 50 лет, чтобы чувствовать себя юной

«Я разгадала секрет молодости!!! И нет, я не стану его скрывать, не зажму, так и быть отдам в широкое пользование. Вот он... Итак... Слушайте... Все дело в волшебной цикличности моды, которая ровно через 20-30 лет делает полный оборот, и возвращается к точке отсчета. И вот ты такая в свои 50 официальных лет заходишь в магазин, а там широченный ассортимент джинсов, футболок и свитеров твоей молодости, и короче, крэкс💥пэкс💥 фэкс💥 и ... "дети, вашей маме снова 17, просто поверьте, а поймете потом" (с) Ну а как еще себя чувствовать, влезая в подзабытый, но столь когда-то любимый фасончик "бананы", а?», — написала она в блоге.
«Вот точно! Прошло 20 лет и в моду снова вернулись голопузые кофточки (вроде их тогда звали топик). Но 37 не 17 так что такое ну никак не оденешь», «Когда возрастная дама одевается как подросток — это выглядит смешно, жалко и нелепо, всему свое время и не надо цепляться за то, что уже прошло», «Молодиться, это когда "синенькая юбочка,ленточка в косе", а выглядеть молодо, это как Юля», «Кстати это действительно работает. Недавно примерила костюмчик, мокрый шёлк, свободный крой, бананы!!! О, да я такое уже носила, 20 лет назад! Купила! И пробегала все лето», «И я хочу новые бананы! Вы где купили?», — обсуждают подписчики.
А какой точки зрения придерживаетесь вы?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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