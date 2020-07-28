50-летняя Кэтрин Зета-Джонс публикует фото без макияжа и не стесняется морщин
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Фото: Instagram Кэтрин Зеты-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс показала летнее селфи.
Селфи, которым поделилась в блоге Кэтрин Зета-Джонс, порадовало ее поклонников. В кадре актриса запечатлена без макияжа и в ярком платье. «Вдохновение утра понедельника», — написала она.
«Привет, красавица», «Замечательное фото Кэтрин», «Какое великолепное платье, выглядит потрясающе на вас», — комментируют подписчики.
За сердцем признанной красавицы Голливуда в свое время охотились многие мужчины. Покорить знойную британку смог только актер Майкл Дуглас. У пары двое детей, их 17-летняя дочь выросла настоящей красавицей.
Фото и видео: Instagram/@catherinezetajones
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