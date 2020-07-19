17-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс поразила сходством с матерью: «Редкая в наши дни красота»
Фото: Instagram/ @catherinezetajones
Кэтрин Зета-Джонс - признанная красавица Голливуда. Многие мужчины охотились за ее сердцем, но покорить знойную британку смог только актер Майкл Дуглас. У пары двое детей, и Кэтрин иногда делится с подписчиками фотографиями и видео с участием отпрысков. Большое внимание общественности привлекает 17-летняя дочь оскароносной актрисы Кэрис. Мама девушки, похоже, тоже не в силах отвести от нее взгляд, ведь мисс Дуглас выросла настоящей красавицей.
В своем Инстаграм звезда Голливуда поделилась снимком юной Кэрис. На девушке струящееся молочное платье.
«Моя девочка в саду», - подписала фото Кэтрин.
Поклонники Зеты-Джонс обратили внимание на сходство мамы и дочери.
«Великолепна, как ее мать!», «Я думал, это вы!», «Красотка, вся в маму», - делятся впечатлениями подписчики звезды.
Кэрис - дочь Кэтрин Зеты-Джонс и ее мужа Майкла Дугласа. Актеры узаконили отношения в 2000 году. Также у супругов есть сын Дилан. В 2011 году Кэтрин диагностировали биполярное расстройство, и она на протяжении 2 лет проходила курс лечения. Майкл Дуглас заявил, что намерен развестись с женой из-за постоянной депрессии супруги, но нашел в себе силы не принимать поспешных решений и не бросил семью. Сейчас муж и жена снова счастливы вместе.
Фото и видео: Instagram/@catherinezetajones
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