17-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс поразила сходством с матерью: «Редкая в наши дни красота»

Поклонники Зеты-Джонс обратили внимание на сходство мамы и дочери.

«Великолепна, как ее мать!», «Я думал, это вы!», «Красотка, вся в маму», - делятся впечатлениями подписчики звезды.

Кэрис - дочь Кэтрин Зеты-Джонс и ее мужа Майкла Дугласа. Актеры узаконили отношения в 2000 году. Также у супругов есть сын Дилан. В 2011 году Кэтрин диагностировали биполярное расстройство, и она на протяжении 2 лет проходила курс лечения. Майкл Дуглас заявил, что намерен развестись с женой из-за постоянной депрессии супруги, но нашел в себе силы не принимать поспешных решений и не бросил семью. Сейчас муж и жена снова счастливы вместе.