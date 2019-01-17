48-летняя Наоми Кэмпбелл надела новый парик и заметно помолодела

Густота прядей и их расположение на голове модели позволяют предположить, что это — парик, предполагает американский InStyle. Подписчики блога модели отмечают, что с задорными кудряшками 48-летняя звезда выглядит намного моложе своих лет.

Как считаете, подходит Наоми такой стиль?