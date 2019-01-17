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48-летняя Наоми Кэмпбелл надела новый парик и заметно помолодела

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наоми Кэмпбелл похвасталась новой прической.

В конце декабря супермодель Наоми Кэмпбелл перестала скрывать проблемы с волосами, подтвердив догадки поклонников: из-за частых наращиваний ее шевелюра заметно поредела.

Для шоу Louis Vuitton осень-зима 2019 модель выбрала новую прическу. Фотографиями с мероприятия она поделилась в Instagram.

Густота прядей и их расположение на голове модели позволяют предположить, что это — парик, предполагает американский InStyle. Подписчики блога модели отмечают, что с задорными кудряшками 48-летняя звезда выглядит намного моложе своих лет.

Как считаете, подходит Наоми такой стиль?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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