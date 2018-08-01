46-летняя актриса Дарья Повереннова рассказала, почему не делает пластику и избегает уколов красоты

Поклонницы часто задают актрисе Дарье Поверенновой два вопроса: как ей удается сохранять отличную фигуру, и что она делает, чтобы оставаться такой же юной и свежей, как в тридцать с небольшим. Сегодня звезда рассказала, что она делает и чего избегает в уходе за кожей.
Дарья считает, что большую роль в поддержании хорошего состояния кожи играет генетика и диета. И если с первым не поспоришь, то питание можно изменить: сделать его как можно более полноценным, не избегать даже сладкого, а лишнее «сбрасывать» с помощью занятий спортом. «Хочу обратить ваше внимание, что это комплексный подход: система питания, бег», — подчеркнула она.
Немалый вклад дает и уход: «С кремами экспериментирую. Люблю пробовать новые марки. Сейчас пользуюсь маркой Sensai, и довольна. Люблю протирать лицо льдом. Люблю патчи под глаза (неважно какой фирмы, кстати, но корейские хороши)», — рассказала актриса.
«Я НЕ делала пластических операций — думаю с этим могу еще потерпеть. Я НЕ колю ботокс — у меня к нему иммунитет (проверила, однажды уколов). Я НЕ делаю мезотерапию — лицо долго приходит в себя, и эффекта особенного не видела. Я люблю лимфодренажный массаж лица — очень хорошо разгоняет лишнюю жидкость. И есть еще масса всяких "примочек", которые опытный врач-косметолог вам может подсказать. Все сугубо индивидуально», — поделилась актриса.
Дарья отметила, что уход за собой — часть ее работы. «Я занимаюсь такой профессией, где мое лицо — это мой инструмент. И, конечно, я хочу хорошо выглядеть, и должна хорошо выглядеть. Много ли я делаю для этого? Думаю, что достаточно», — пояснила она.
Подписчики отмечают, что Дарье очень идет прическа, которая делает ее еще моложе визуально.