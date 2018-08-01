logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

46-летняя актриса Дарья Повереннова рассказала, почему не делает пластику и избегает уколов красоты

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Дарьи Поверенновой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Дарья Повереннова поделилась своими секретами красоты.

Поклонницы часто задают актрисе Дарье Поверенновой два вопроса: как ей удается сохранять отличную фигуру, и что она делает, чтобы оставаться такой же юной и свежей, как в тридцать с небольшим. Сегодня звезда рассказала, что она делает и чего избегает в уходе за кожей.

Дарья считает, что большую роль в поддержании хорошего состояния кожи играет генетика и диета. И если с первым не поспоришь, то питание можно изменить: сделать его как можно более полноценным, не избегать даже сладкого, а лишнее «сбрасывать» с помощью занятий спортом. «Хочу обратить ваше внимание, что это комплексный подход: система питания, бег», — подчеркнула она.

Немалый вклад дает и уход: «С кремами экспериментирую. Люблю пробовать новые марки. Сейчас пользуюсь маркой Sensai, и довольна. Люблю протирать лицо льдом. Люблю патчи под глаза (неважно какой фирмы, кстати, но корейские хороши)», — рассказала актриса.

«Я НЕ делала пластических операций — думаю с этим могу еще потерпеть. Я НЕ колю ботокс — у меня к нему иммунитет (проверила, однажды уколов). Я НЕ делаю мезотерапию — лицо долго приходит в себя, и эффекта особенного не видела. Я люблю лимфодренажный массаж лица — очень хорошо разгоняет лишнюю жидкость. И есть еще масса всяких "примочек", которые опытный врач-косметолог вам может подсказать. Все сугубо индивидуально», — поделилась актриса.

Дарья отметила, что уход за собой — часть ее работы. «Я занимаюсь такой профессией, где мое лицо — это мой инструмент. И, конечно, я хочу хорошо выглядеть, и должна хорошо выглядеть. Много ли я делаю для этого? Думаю, что достаточно», — пояснила она.

Подписчики отмечают, что Дарье очень идет прическа, которая делает ее еще моложе визуально.

О том, что помогает актрисе оставаться стройной, она рассказала на прошлой неделе.

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
Сама женственность! Новые фото Настасьи Самбурской взбудоражили Сеть
Олеся Судзиловская показала упругий бюст в откровенном бикини
«Фигура огонь»: Екатерина Климова взбудоражила мужчин снимком в платье без бюстгальтера