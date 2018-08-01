46-летняя актриса Дарья Повереннова рассказала, почему не делает пластику и избегает уколов красоты

Поклонницы часто задают актрисе Дарье Поверенновой два вопроса: как ей удается сохранять отличную фигуру, и что она делает, чтобы оставаться такой же юной и свежей, как в тридцать с небольшим. Сегодня звезда рассказала, что она делает и чего избегает в уходе за кожей.

Дарья считает, что большую роль в поддержании хорошего состояния кожи играет генетика и диета. И если с первым не поспоришь, то питание можно изменить: сделать его как можно более полноценным, не избегать даже сладкого, а лишнее «сбрасывать» с помощью занятий спортом. «Хочу обратить ваше внимание, что это комплексный подход: система питания, бег», — подчеркнула она.

Немалый вклад дает и уход: «С кремами экспериментирую. Люблю пробовать новые марки. Сейчас пользуюсь маркой Sensai, и довольна. Люблю протирать лицо льдом. Люблю патчи под глаза (неважно какой фирмы, кстати, но корейские хороши)», — рассказала актриса.