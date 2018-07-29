Дарья Повереннова раскрыла свой секрет красоты

«Я никогда не любила спорт, и не занималась им! В семье не было принято, соответственно, и ребёнок будет далёк от спорта. Я увлеклась бегом 3 года назад. Я писАла уже об этом, но повторюсь! Я НЕ использую сейчас никаких диет и сушек! Я ем всё, включая сладкое, но всё в умеренных количествах. Я бегаю каждый день по 5 км, плюс делаю небольшой комплекс упражнений на определённые группы мышц. Это всё. Но каждый день!», — подытожила Дарья Повереннова.